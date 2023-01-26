РПЦ и Минобороны РФ разработали поправки о правовом статусе военных священников

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Русская православная церковь разработала проект концепции изменений и дополнений в российское законодательство, необходимых для обеспечения правового статуса военного духовенства, сообщила глава правового управления Московской патриархии игумения Ксения Чернега.

"Эта концепция предусматривает, в том числе, иерархическую подчиненность военных священников священноначалию. Кроме того, согласно этой концепции, священнослужителям и членам их семей должны быть установлены социальные льготы, гарантии и компенсации, равные тому социальному пакету, который предусмотрен российским законодательством для военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, и членам их семей", - сказала представитель РПЦ в четверг на "круглом столе" в Госдуме в рамках XXXI Международных Рождественских чтений.

Игумения уточнила, что концепция разработана совместно с управлением Минобороны по взаимодействию с религиозными объединениями.

По ее словам, проект этого документа по ходатайству патриарха Кирилла был рассмотрен президентом РФ Владимиром Путиным, который поручил проработать проект с заинтересованными ведомствами и поддержать его.

Начальник управления по взаимодействию с религиозными объединениями Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ Олег Веселков со своей стороны сообщил, что российское военное ведомство прорабатывает меры социальной защиты служителей, которые работают в зоне проведения СВО, включая придание им статуса участника боевых действий.

"Несмотря на то, что священники относятся к категории гражданского персонала и на них не распространяются такие льготы, гарантии, как на военнослужащих, Минобороны со своей стороны проработало вопрос дополнительного страхования жизни военных священнослужителей", - сказал Веселков в четверг на слушаниях в Госдуме.

По его словам, в этом процессе принимают участие "некоторые фонды, страховые компании". "Мы заключаем трехсторонние договора и страхуем наших военных священнослужителей в зоне СВО", - сказал Веселков.

При этом, он отметил, что здесь "есть и временная мера поддержки".

"Мы рекомендовали командирам и священнослужителям заключать краткосрочные контракты на должности, не связанные с применением оружия, что позволяет установить и выплачивать им денежное содержание, распространять на них социальное гарантии и льготы, предусмотренные для военнослужащих", - сказал Веселков.

По его данным, "на сегодня, 12 таких военных священнослужителей уже заключили контракты, ещё несколько в стадии заключения".

Он также отметил, что "динамически меняющаяся ситуация диктует необходимость совершенствовать базовые положения института военного духовенства". "Основные из них - создание единой военно-духовной службы для всех силовых структур. Это - придание военному священнику статуса военнослужащего и распространение на военных священников льгот и выплат", - сказал Веселков.

Он сообщил, что "в настоящее время в штате военных священников более 300 священнослужителей". Также, по его словам, в зоне проведения СВО "награды получили более 90 священнослужителей, 14 из них награждены государственными наградами, в том числе семь - орденами Мужества, из них трое - посмертно".

Веселков в ходе слушаний напомнил, что институт военных и флотских священнослужителей в Вооружённых силах РФ был создан в 2009 году по поручению президента России. "В соответствии с ним должности помощников командиров по работе с верующими военнослужащими были введены на зарубежных военных базах, во многих дивизиях, бригадах, а в ВДВ - в каждом полку", - сказал Веселков.