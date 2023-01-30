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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:13

Минпромторг планирует начать маркировку детской воды в РФ с 1 сентября

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Обязательная цифровая маркировка питьевой воды для детского питания, как ожидается, начнется с 1 сентября 2023 года. Соответствующий проект постановления правительства РФ размещен Минпромторгом РФ на портале regulation.gov.ru.

Проектом постановления предлагается включить детскую воду в уже маркируемую товарную группу - "Вода", без проведения эксперимента, говорится в сообщении пресс-службы министерства.

По данным Роспотребнадзора, которые приводит Минпромторг, упакованную воду, предназначенную для детского питания, производят 27 юридических лиц. По информации ООО "Оператор-ЦРПТ" (оператор системы маркировки в России), данные организации зарегистрированы в системе маркировки, 24 предприятия уже осуществляют маркировку упакованной воды других сегментов и обладают необходимыми программно-аппаратными комплексами, а также опытом работы с процессами маркировки. Как правило, детская вода разливается в среднем на 1-2 линиях в рамках одной производственной площадки.

"Учитывая имеющийся у отрасли опыт, а также небольшое количество линий, требующих оснащения, сложностей с внедрением маркировки детской воды не прогнозируется", - заверили в Минпромторге.

"Отсутствие обязательной маркировки детской воды позволяет недобросовестным производителям, в том числе обработанных вод, позиционировать свою продукцию как питьевую воду для детского питания, указывая соответствующие сведения в разрешительной документации, и избегать прослеживаемости оборота производимой ими продукции", - добавили там.

Цифровая маркировка упакованной воды введена в России с 2021 года. С 1 декабря прошлого года она стала обязательной для минеральной воды, с 1 марта 2022 года - для прочих категорий питьевой воды. С 1 ноября прошлого года стартовал очередной этап цифровой маркировки упакованной воды, в частности, стало обязательным подключение к электронному документообороту.

Минпромторг
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