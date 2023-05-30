Эксперимент по маркировке безалкогольных напитков пройдет с 1 июня по 31 августа 2023 года

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Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Эксперимент по маркировке безалкогольных напитков, включая сладкую газированную воду, соки и сокосодержащие напитки, квас и другие, пройдет в РФ с 1 июня по 31 августа 2023 года.

Соответствующее постановление правительства РФ подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным и размещено на официальном портале правовой информации.

Ранее предполагалось, что эксперимент начнется 15 мая, такая дата была указана в проекте постановления, подготовленном Минпромторгом РФ.

Эксперимент будет распространяться на воды (включая минеральные и газированные), содержащие добавки сахара или других подслащивающих или вкусо-ароматических веществ, напитки на основе сои, орехов, злаков или семян, растворимые напитки, содержащие добавки сахара или других подслащивающих или вкусо-ароматических веществ, квас, соки, компоты и морсы.

Как отметили в Минпромторге, курирующем маркировку, значительная часть будущих участников эксперимента уже являются участниками оборота подлежащих маркировке упакованной воды и пивоваренной продукции. "Проведение эксперимента не приведет к дополнительным затратам участников оборота: участие в эксперименте является добровольным и бесплатным (плата за код маркировки не взимается), а оборудование для тестирования процессов маркировки во время эксперимента предоставляется оператором на безвозмездной основе", - говорится в пресс-релизе министерства.

Реализацией эксперимента традиционно займется Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор госсистемы маркировки "Честный знак"). Как отмечается в сообщении оператора, к настоящему моменту о готовности принять участие в эксперименте заявили более 10 производителей.

"Технологии уже отработаны в других товарных группах: вода, молоко, пиво. В них используются все те же форм-факторы, в которые упаковываются соки и сладкие напитки. Поэтому технологии понятны и отработаны, сложностей никаких не будет, на рынке достаточно и оборудования, и расходных материалов", - прокомментировал начало эксперимента заместитель генерального директора ЦРПТ Реваз Юсупов, цитируемый в сообщении. Он добавил, что "в условиях введения акциза на сладкие напитки именно маркировка может стать действенным механизмом его администрирования и создать равные конкурентные условия для легальных производителей".

В сообщении ЦРПТ приводятся данные Высшей школы экономики, согласно которым за последний год доля фальсификата и контрафакта на рынке соков и сладких вод в РФ выросла до более 12%. Согласно данным центра отраслевой экономики "НИФИ" Минфина РФ, в сегменте производства безалкогольных напитков уровень контрафакта составляет порядка 20%.

Как отмечается в сообщении пресс-службы ЦРПТ, если маркировка станет обязательной, ее влияние на себестоимость одной единицы безалкогольных напитков, по оценке "НИФИ", не превысит 0,15 руб., на себестоимость упаковки сока - 0,21 руб. без учета стоимости кода маркировки. Рост конечной стоимости продукции в результате введения маркировки не превысит 1% за 6 лет.

Между тем, как заявил "Интерфаксу" президент Союза производителей соков, воды и напитков (Союзнапитки) Максим Новиков, индустрия напитков не поддерживает запуск эксперимента в текущих условиях и считает необходимым его, как минимум, отложить "с учетом текущего экономического положения производителей безалкогольных напитков и соковой продукции".

"Старт эксперимента по маркировке безалкогольных напитков и соковой продукции считаем преждевременным - особенно с учетом того, что май-сентябрь традиционно считается "горячим" сезоном для индустрии в преддверии лета и максимальной загрузки производств", - заявил он, отметив, что "запуск эксперимента и последующая обязательная маркировка потребуют от индустрии колоссальных финансовых и технологических ресурсов, которые в данный момент отсутствуют".

Новиков напомнил, что в ближайшее время начнет взиматься акциз на сахаросодержащие безалкогольные напитки, что также потребует от производителей дополнительных расходов.

Он также указал на то, что на текущий момент отсутствует решение по маркировке алюминиевой банки, не до конца отлажены технические механизмы по маркировке других видов продукции. Эксперимент, по его мнению, может создать критическую нагрузку на всю инфраструктуру индустрии.

По оценке союза, объем рынка соковой продукции в РФ в 2022 году составил 2,184 млрд литров, безалкогольных напитков - 8,672 млрд литров.