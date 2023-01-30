Летевший из Салехарда SSJ100 получил повреждения при столкновении с птицей

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Самолет Superjet 100 авиакомпании "Ямал", летевший в понедельник из Салехарда в Новый Уренгой, столкнулся с птицей, двигатель получил повреждения, сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

В 10:52 экипаж воздушного судна авиакомпании "Ямал", на борту которого находились 58 пассажиров, доложил о возможном столкновении вблизи аэродрома самолета со стаей птиц. В 11:32 по местному времени самолет благополучно приземлился в аэропорту назначения.

По предварительным данным, при осмотре судна обнаружены повреждения лопаток правого двигателя. Самолет отстранен от полетов, проводится дополнительная оценка его технического состояния.

Новоуренгойская транспортная прокуратура организовала проверку исполнения аэропортом Салехарда законодательства о безопасности полетов.

Один из громких инцидентов с птицами произошел в августе 2019 года. Птицы попали в оба двигателя самолета "Уральских авиалиний", выполнявшего рейс из подмосковного "Жуковского" в Симферополь. Самолет благополучно сел на кукурузном поле недалеко от места вылета.