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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:33

"Онкаспар" для лечения острого лейкоза включен в программу ОМС

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Лекарственный препарат "Онкаспар" (международное непатентованное наименование - Пэгаспаргаза) для лечения острого лимфобластного лейкоза включен в программу государственных гарантий бесплатного оказания медпомощи, сообщили в пресс-службе Минздрава России в понедельник.

"Эта мера позволит обеспечить детей и взрослых с онкологическими заболеваниями необходимым лечением в рамках программы ОМС", - заявили в министерстве.

В Минздраве напомнили, что ранее этот препарат закупался централизованно по специальным решениям правительства РФ.

Главный внештатный гематолог Минздрава России Елена Паровичникова заявила журналистам, что "Онкаспар" для детей является базовым, а взрослым такой лекарственный препарат необходим в случае индивидуальной непереносимости L-аспарагиназы.

"Онкаспар" производится во Франции. В феврале 2022 года российский Минздрав решил его зарегистрировать, "Онкаспар" стал первым препаратом, зарегистрированным в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) по децентрализованной процедуре.

Минздрав РФ Онкаспар
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