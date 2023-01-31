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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:33

Минздрав РФ заявил о двукратном росте высокотехнологичной медпомощи детям за последние 10 лет

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - В России с 2012 года объемы оказываемой детям специализированной высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП) увеличились более чем в два раза, сообщили в Минздраве России.

"С 2012 года объемы ВМП детям выросли более чем в 2,2 раза. По оперативным данным, в 2022 году было проведено более 153,7 тыс. высокотехнологичных вмешательств у детей", - говорится в сообщении пресс-службы Минздрава.

Отмечается, что объемы оказываемой детям специализированной ВМП увеличиваются ежегодно.

Объемы лучевой терапии выросли на 62% в 2022 году в сравнении с показателями 2019 года, также увеличилось на 24% количество трансплантаций костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток детям.

"Продолжают расти объемы протонной лучевой терапии и противоопухолевой лекарственной терапии детям, что говорит об увеличении доступности высокотехнологичной медицинской помощи детям", - отмечается в сообщении.

Минздрав РФ
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