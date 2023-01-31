Путин обсудит с генпрокурором связанные с СВО вопросы

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин 31 января проведет встречу с генпрокурором Игорем Красновым, сообщил на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"На встрече у президента будет генеральный прокурор Игорь Краснов. Пойдет разговор в целом о работе ведомства, - сказал он. - Президент поручал генпрокурору активно заниматься вопросами, связанными со специальной военной операцией, поэтому можно предположить, что в значительной степени речь пойдет и об этом".