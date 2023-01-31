Оператор линии калининградского грузового транзита выводит на нее второе судно

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Грузовая линия "Калининградский морской торговый путь", зарегистрированная Росморречфлотом в декабре 2022 года, усиливается вторым универсальным судном. Об этом сообщил "Интерфаксу" генеральный директор ООО "Алгоритм групп" (оператор линии) Сергей Мишин.

"На линию становится второе судно "Пола Галия". Это универсальный сухогруз, однотипный с судном "Пола Мария", которое работает между портами Бронка (входит в порт Санкт-Петербург - ИФ) и Калининград, конкретно на терминал АО "Калининградский морской торговый порт". "Пола Галия" будет курсировать этим же маршрутом. На сегодня составлен график кругорейсов этих двух судов" - сказал Мишин.

Вместимость каждого судна составляет 7,98 тыс. тонн. Оно может брать на борт 124 единицы 40-футовых морских контейнеров (248 TEU или 124 FEU).

Усиление линии, по словам гендиректора компании, связано с некоторым увеличением грузопотока из Санкт-Петербурга в Калининградскую область. При этом в обратные рейсы суда отправляются загруженными не полностью, что серьезно влияет на экономику линии.

"Поэтому мы пытаемся найти различные варианты дополнительной загрузки судов. В ближайшие дни мы предложим сервис доставки легкового автотранспорта как в Калининград из Санкт-Петербурга, так и в обратном направлении. Для этого мы организовали площадки в этих портах для приема и выдачи транспортных средств. Это связано с тем, что для граждан России автомобильный транзит на личных автомобилях через Литву фактически закрыт", - отметил Мишин.

Доставка легковых автомашин в порты назначения будет выполняться морскими 40-футовыми контейнерами. В зависимости от габаритов автомобилей в контейнер можно загружать по несколько единиц техники. Детали и стоимость сервиса в ближайшие дни будут озвучены, сказал гендиректор "Алгоритм групп".

В свою очередь в ООО "Транс-Бизнес-Консалтинг" (генеральный агент паромной линии) "Интерфаксу" сообщили, что паромы "Маршал Рокоссовский", "Генерал Черняховский", "Амбал" и "Балтийск", а также суда типа ro-ro/lo-lo "Спарта" и "Спарта II" имеют возможности перевозки легковых автомобилей. Однако делается это тогда, когда на судах имеются свободные места, остающиеся от загрузки ж/д вагонами и крупной накатной техникой. Стоимость перевозки автомобиля до 5 метров длиной составляет порядка 35 тыс. рублей.

В середине декабря Мишин сообщал "Интерфаксу": "Наша компания ранее работала на линии Бронка - Калининград с большим количеством судов. (. . .) Стоимость ледовой проводки буксирами в Финском заливе и в порту Санкт-Петербург оказалась для нас неподъемной. Весной, возможно, они вернутся на линию".

На начало января морские перевозки грузов между Калининградской областью и основной территорией России обеспечивали в общей сложности 12 судов и паромов. Они работают на нескольких регулярных линиях: Усть-Луга - Балтийск, Бронка - Калининград, Санкт-Петербург - Балтийск, Санкт-Петербург - Калининград.

Значимость калининградской грузовой морской линии повысилась после того, как Литва ввела с 17 июня 2022 года ограничения на железнодорожный и автомобильный транзит подсанкционных грузов. С 22 июля Литва сняла ограничения на железнодорожный транзит с определенными оговорками и квотами на объемы различных грузов. При этом транзит через Литву подсанкционных грузов автотранспортом запрещен.