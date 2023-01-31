Путин поручил ведомствам разработать концепцию Всемирного фестиваля молодежи и студентов

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поручил до 15 февраля Росмолодежи совместно с Минпросвещения и Минобрнауки России разработать и представить концепцию проведения Всемирного фестиваля молодежи и студентов в 2023 году.

Соответствующее поручение содержится в перечне, утвержденном президентом по итогам заседания Госсовета РФ, состоявшегося 22 декабря 2022 года.

Кроме того, президент рекомендовал высшим должностным лицам субъектов РФ создать в каждом регионе орган исполнительной власти, реализующий молодежную политику.

Срок исполнения данного поручения - 1 января 2024 года.