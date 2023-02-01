Конашенков сообщил о выходе войск РФ на более выгодные рубежи на донецком направлении

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Российские войска заняли более выгодные рубежи в ходе наступления на донецком направлении, сообщил официальный представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков на брифинге в среду.

"На донецком направлении в ходе наступательных действий подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции и нанесли огневое поражение противнику в районах населенных пунктов Тоненькое, Нелеповка и Северное Донецкой народной республики", - сказал Конашенков.

По его словам, "в районе населенного пункта Доброволье Донецкой народной республики уничтожен склад боеприпасов 55-й артиллерийской бригады ВСУ".

"За сутки на данном направлении уничтожено: свыше 100 украинских военнослужащих, один танк, три боевых бронированных машины, гаубица "Мста-Б", боевая машина реактивной системы залпового огня "Ураган", а также самоходная артиллерийская установка Caesar производства Франции", - сообщил Конашенков.

На купянском направлении, сказал он, "артиллерией "Западной" группировки войск нанесено огневое поражение живой силе и технике подразделений 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Гряниковка, Тимковка Харьковской области и Новоселовское Луганской народной республики".

"За сутки на данном направлении уничтожено до 30 украинских военнослужащих, два пикапа и также гаубица Д-20", - сообщил Конашенков.

"На красно-лиманском направлении ударами армейской авиации и огнем артиллерии группировки войск "Центр" нанесено поражение скоплениям живой силы 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ в районах населенных пунктов Стельмаховка, Червоная Диброва, Кузьмино Луганской народной республики и Торское Донецкой народной республики. Потери противника за сутки на данном направлении составили до 95 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и автомобиль", - сказал официальный представитель Минобороны России.

"На южно-донецком и запорожском направлениях ударами армейской авиации, огнем артиллерии и подразделений группировки войск "Восток" нанесено огневое поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады и 35-й бригады морской пехоты ВСУ в районе населенного пункта Угледар Донецкой народной республики, а также 108-й и 124-й бригад территориальной обороны в районах населенных пунктов Новоселка и Мирное Донецкой народной республики", - сказал Конашенков на брифинге в среду.

По его словам, на этих направлениях потери армии Украины за сутки составили: свыше 60 военнослужащих, один танк, боевая машина пехоты, два бронетранспортера и три автомобиля. "Также уничтожены самоходная гаубица "Гвоздика", две гаубицы Д-30 и одна гаубица Д-20", - сказал Конашенков.

Он сообщил, что в Запорожской области уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37.

"На херсонском направлении в районе озера Круглик уничтожены две моторные лодки и до 10 человек десанта ВСУ", - сказал представитель Минобороны РФ.

"В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены самоходная гаубица "Гвоздика" и три склада боеприпасов ВСУ в районах населенных пунктов Гавриловка и Антоновка Херсонской области", - сказал он.

"В районе населенного пункта Шостка Сумской области уничтожены цеха предприятия по производству артиллерийских боеприпасов для ВСУ", - отметил Конашенков.

По его словам, за сутки российской оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией нанесены удары по 88 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 131 районе.

"Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито девять беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Золотаревка, Кременная, Нововодяное, Червонопоповка (ЛНР), Сторожевое, Петровское (ДНР) и Чапаевка Запорожской области, а также перехвачено три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США", - сказал Конашенков.

Он заявил, что всего за время проведения военной операции на Украине уничтожен 381 самолет, 206 вертолетов, 2 996 беспилотников, 402 зенитных ракетных комплекса, а также 7 706 танков и других боевых бронемашин.