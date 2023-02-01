Бывший вице-президент РЖД Акулов арестован по делу о мошенничестве

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Мещанский суд Москвы по ходатайству следствия отправил под арест Михаила Акулова – бывшего вице-президента "Российских железных дорог" (РЖД) по пассажирским перевозкам.

"Постановлением суда от 31 января 2023 года в отношении Акулова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 30 марта 2023 года", - сообщили агентству в пресс-службе суда.

Согласно информации суда, Акулов был задержан по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере, сопряженном с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности (часть 7 статьи 159 УК РФ). Фигуранту уже предъявлено обвинение, пояснили в пресс-службе суда.

Ранее Акулов занимал должности вице-президента РЖД по пассажирским перевозкам и генерального директора "Федеральной пассажирской компании" (ФПК). В настоящее время, по данным суда, он пенсионер.