Военные РФ сообщили об уничтожении двух складов боеприпасов ВСУ в районе Херсона и Змиевки

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Два склада боеприпасов вооружённых сил Украины (ВСУ) уничтожены ударами российской артиллерии в районе Херсона и Змиевки Херсонской области, сообщил официальный представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

"На херсонском направлении в результате огня артиллерии в районах города Херсон и населенного пункта Змиевка Херсонской области уничтожены два склада боеприпасов ВСУ", - сказал Конашенков на брифинге в четверг.

"На купянском направлении ударами армейской авиации и артиллерии "Западной" группировки войск нанесено огневое поражение подразделениям 92-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Новоселовское Луганской народной республики. Уничтожено более 25 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина и два автомобиля", - сказал Конашенков.

"Кроме того, - сообщил он, - в районе населенного пункта Волчанск Харьковской области нанесено поражение трем украинским боевым машинам РСЗО "Град".

"В районе города Краматорск Донецкой народной республики уничтожены пусковые установки М-142 HIMARS и М-270 MLRS производства США ", - добавил он.

По его словам, в ДНР и Запорожской области нанесено поражение трем складам ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ.

"Авиацией ВКС в районе Малокатериновки Запорожской области уничтожена радиолокационная станция обнаружения маловысотных целей 35Д6, а также радиолокационная станция контрбатарйной борьбы производства США AN/TPQ-37", - сказал Конашенков.

"Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение 78 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, а также живой силе и военной технике в 105 районах", - сказал представитель Минобороны РФ.

По его данным, российскими средствами ПВО за сутки сбито четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и пять украинских беспилотников в ЛНР, Харьковской и Херсонской областях.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 381 самолет, 206 вертолетов, 3001 беспилотный летательный аппарат, 402 зенитных ракетных комплекса, 7719 танков и других боевых бронированных машин, 1003 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3981 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 8249 единиц специальной военной автомобильной техники", - сообщил Конашенков.