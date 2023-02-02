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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:13

Кремль не обсуждает переименование Волгограда в Сталинград

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - В Кремле не ведется никаких обсуждений о переименовании Волгограда в Сталинград в связи с юбилеем Сталинградской битвы, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Еще раз повторяю, каких-либо обсуждений в администрации президента или на уровне президента не ведется", - сказал Песков журналистам.

Он обратил внимание на опубликованные недавно опросы ВЦИОМ, которые говорят, что большинство жителей Волгограда не разделяют эту точку зрения (о переименовании города). "Здесь нужно очень аккуратно относиться (к этому вопросу), взвешивать все за и против", - подчеркнул Песков.

Дмитрий Песков Волгоград Сталинград
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