Путин почтил память защитников Сталинграда
Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин посетил мемориальный комплекс на Мамаевом кургане в Волгограде в рамках торжественных мероприятий, посвященных 80-летию победы в Сталинградской битве.
Президент возложил венок к Вечному огню в Зале славы, затем почтил минутой молчания память погибших во время Сталинградской битвы советских солдат.
Затем Путин подошел к могиле маршала, дважды героя Советского Союза Василия Чуйкова, захороненного на территории Мамаева кургана, и также возложил цветы. В годы Великой отечественной Чуйков командовал 62-й армией, которая прославилась героической шестимесячной обороной Сталинграда.
2 февраля 1943 года СССР одержал победу над нацистской Германией и её союзниками в Сталинградской битве, которая по масштабу, длительности (200 дней) и количеству участников стала одной из крупнейших в период войны. Она коренным образом изменила ход войны и была предвестником победы Советской армии над фашистскими войсками.