Путин почтил память защитников Сталинграда

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин посетил мемориальный комплекс на Мамаевом кургане в Волгограде в рамках торжественных мероприятий, посвященных 80-летию победы в Сталинградской битве.

Президент возложил венок к Вечному огню в Зале славы, затем почтил минутой молчания память погибших во время Сталинградской битвы советских солдат.

Затем Путин подошел к могиле маршала, дважды героя Советского Союза Василия Чуйкова, захороненного на территории Мамаева кургана, и также возложил цветы. В годы Великой отечественной Чуйков командовал 62-й армией, которая прославилась героической шестимесячной обороной Сталинграда.