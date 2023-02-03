Сотрудник полиции погиб в результате взрыва автомобиля в Энергодаре

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Сотрудник территориального органа внутренних дел, по предварительной информации, погиб в результате взрыва автомобиля в Энергодаре, сообщили в ГУВД по Запорожской области.

"Предварительно установлено, что в результате взрыва погиб сотрудник территориального органа внутренних дел. На месте работает следственно-оперативная группа, выясняются все обстоятельства происшедшего", - сообщается в телеграм-канале полиции.