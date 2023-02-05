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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:44

Путин на следующей неделе поедет в один из российских регионов

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе поедет в командировку в один из российских регионов, сообщает программа "Москва.Кремль.Путин" ("Россия-1", ВГТРК).

Кроме того, Путин поздравит представителей российской гражданской авиации со столетием и по видеоконференцсвязи откроет новые аэропорты.

В планах президента на следующую неделю также вручение премий молодым ученым, заседания Совета по науке и наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив, сообщил в своем телеграм-канале автор программы Павел Зарубин.

Владимир Путин
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