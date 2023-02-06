Трафик на дорогах "Автодора" в 2022 году вырос на 13,2% из-за изменений в логистике

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Трафик на дорогах государственной компании "Автодор" в 2022 году вырос на 13,3%, превысив 242,2 млн транспортных средств, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на данные госкомпании.

В "Автодоре" связали рост трафика со вводом новых платных участков на трассах М-1 и М-12 в Подмосковье и Владимирской области. К концу 2022 года сеть дорог в доверительном управлении госкомпании увеличилась более чем на 10%, до 4162 км, в том числе платных - на 11,3%, до 2024 км. Вклад в рост трафика на дорогах "Автодора", как отметили в госкомпании, также внесли изменение логистических цепочек и повышение спроса на поездки со стороны владельцев легковых автомобилей в сезон отпусков.

В частности, в 2022 году трафик рос на Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД): среднесуточная интенсивность движения увеличилась на 10%, до 15,5 тысячи транспортных средств. На М-4, которая приносит 53,6% доходов госкомпании "Автодор" от общего сбора платы, прирост составил 3,1% (до 24,1 тысячи).

На платных участках М-3 "Украина" и М-11 "Нева" интенсивность движения, напротив, упала - на 7,8% (до 13,8 тысячи) и на 4,7% (до 15,5 тысячи) соответственно. Отрицательная динамика наблюдается из-за сокращения спроса на поездки грузовиков, что в свою очередь связано с изменением логистических цепочек, объяснили в госкомпании.

Трафик перевозок на М-11 напрямую зависит от загрузки портов СЗФО, в особенности Большого порта Санкт-Петербурга, сказал изданию коммерческий директор компании SOTA Logistic Кирилл Латинский, а его грузооборот снизился на 37,5% по сравнению с 2021 годом. Высокая же загрузка М-3, по словам эксперта, традиционно была связана с международными перевозками через погранпереходы с Украиной, но события февраля 2022 года изменили этот тренд.

Данных по объему собранных за оплату проезда средств "Автодор" не предоставил. Компания отметила, что "плановые показатели выполнены в полном объеме". В декабре председатель правления госкомпании Вячеслав Петушенко говорил, что в 2022 году сумма собранных с водителей средств превысила 50 млрд рублей. По итогам 2021 года этот показатель равнялся 40 млрд рублей, следует из отчетности госкомпании.

В операторе головного участка М-11 (15-58 км) "Северо-Западной концессионной компании" (СЗКК) газете рассказали, что за год по трассе проследовало около 17,5 млн авто (-14%). Одной из причин снижения трафика в СЗКК называют сокращение числа поездок в аэропорт "Шереметьево", пассажиропоток которого в 2022 году снизился на 8,1% (до 24,1 млн человек). В январе и феврале 2022 года трафик значительно превышал показатели 2021 года, но с марта стал резко снижаться.

На Западном скоростном диаметре в Санкт-Петербурге (ЗСД; концессионер - компания "Магистраль Северной столицы") в 2022 году было зафиксировано 102,3 млн трансакций (-3%). Как уточнили в компании, в прошлом году зафиксировано 19-процентное снижение трафика грузовых автомобилей, что связано с изменением логистических коридоров и сокращением грузопотоков, идущих через порт и границу с Финляндией.