Лавров заявил, что у США и РФ нет канала диалога по Украине

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Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - У Москвы и Вашингтона нет канала диалога по Украине, все контакты сводятся к призывам быть осторожными, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"У нас нет канала диалога. Американские военные говорят, что периодически (председатель комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Марк) Милли звонит (начальнику Генштаба ВС РФ) генералу (Валерию) Герасимову, (глава Пентагона Ллойд) Остин общался с (министром обороны РФ Сергеем) Шойгу пару раз за это время. Это хорошо, это полезно. Но все ограничивается тем, что надо быть осторожными. Вот так, если обобщенно", - сказал он в эфире программы "Большая игра" на "Первом канале".

Говоря, в частности, о контактах России и США по стратегической стабильности, Лавров сказал: "Вы абсолютно правы, их очень интересует возобновление инспекций. В том числе, естественно, мы анализируем ситуацию, по нашей оценке это им нужно для того, чтобы понять, "а если вдруг, то чего нам ожидать". Это при всех заклинаниях о недопустимости ядерной войны, которым мы по-прежнему привержены".

Россия не намерена просить американскую сторону о возобновлении диалога, но всегда готова откликнуться на здравые предложения о контактах, заявил Лавров.

"Мы не хотим каких-то высказывать пожеланий, потому что они прекрасно знают, что диалог прерывали не мы, что сейчас просить - давайте возобновим диалог, мы не собираемся, это не в нашей традиции", - сказал министр. По его словам, "в нашей традиции - всегда откликаться на здравые предложения".

Министр сообщил, что "с американской стороны было несколько таких предложений неформальных за этот период, и мы каждый раз отвечали согласием".

"Материализовалось одно из них - встреча Бернса и Нарышкина в Анкаре. Встреча предполагалась быть конфиденциальной, но все это утекло, мало что держится в секрете в наши дни. Хотя мы всегда стараемся такую договоренность соблюдать", - сказал Лавров.

Он отметил, что "были и другие параллельные заходы тоже со ссылкой на поручения из Вашингтона".

"Мы не отказывались ни разу, но потом эти заходы как-то сошли на нет", - заявил Лавров.