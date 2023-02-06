Депутат Крашенинников выступил против конфискации как вида наказания
Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников заявил, что не согласен с таким видом наказания, как конфискация имущества, и сообщил, что таких поправок в комитете нет.
"Конфискация как вид наказания, конечно, мы - против. Юридически не можем это поддержать", - сказал он, отвечая на вопрос "Интерфакса".
Он добавил, что "если это какая-то история будет глобальная, тогда нужны какие-то глобальные поправки, будем их рассматривать".
Но "пока их нет, я так понимаю", сказал глава комитета, допустив, что такие, возможно, готовятся.
Крашенинников напомнил, что тема конфискации имущества, как вида наказания, "обсуждалась, наверное, с 60-х годов, и представители юридического сообщества в курсе".
Ранее высказывались предложения конфисковывать имущество россиян, уехавших из страны и критикующих государство.