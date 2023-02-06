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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:00

Депутат Крашенинников выступил против конфискации как вида наказания

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников заявил, что не согласен с таким видом наказания, как конфискация имущества, и сообщил, что таких поправок в комитете нет.

"Конфискация как вид наказания, конечно, мы - против. Юридически не можем это поддержать", - сказал он, отвечая на вопрос "Интерфакса".

Он добавил, что "если это какая-то история будет глобальная, тогда нужны какие-то глобальные поправки, будем их рассматривать".

Но "пока их нет, я так понимаю", сказал глава комитета, допустив, что такие, возможно, готовятся.

Крашенинников напомнил, что тема конфискации имущества, как вида наказания, "обсуждалась, наверное, с 60-х годов, и представители юридического сообщества в курсе".

Ранее высказывались предложения конфисковывать имущество россиян, уехавших из страны и критикующих государство.

Госдума Павел Крашенинников
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