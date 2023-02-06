Умер академик РАН Владимир Скулачев

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Декан факультета биоинженерии и биоинформатики МГУ, доктор биологических наук, академик РАН, директор Научно-исследовательского института физико-химической биологии Владимир Скулачев скоропостижно скончался в воскресенье на 88 году жизни, сообщает в понедельник пресс-служба Московского государственного университета имени Ломоносова.

Скулачев был основателем факультета биоинженерии и биоинформатики, стоял у истоков создания Института физико-химической биологии имени А.Н.Белозерского, академик РАН, главный редактор журнала "Биохимия".

Последние годы Скулачев занимался изучением механизмов старения, развивал новое направление в исследовании старения - концепцию феноптоза (запрограммированное старение).

Ректор МГУ Виктор Садовничий выразил соболезнования в связи с кончиной Скулачева и отметил, что "это поистине большая, невосполнимая утрата для родных, близких и коллег, - для всех, кто знал и любил этого замечательного человека".