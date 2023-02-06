Источник анонсировал годовой отчет ЦБ в Госдуме 20 апреля

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Совет Думы на заседании в понедельник назначил дату рассмотрения годового отчета ЦБ РФ на пленарном заседании Госдумы, сообщил "Интерфаксу" источник в парламенте.

"Отчет состоится 20 апреля. Как ожидается, его представит председатель ЦБ Эльвира Набиуллина", - сказал собеседник агентства.

Согласно ст. 25 закона о Центральном банке, регулятор ежегодно не позднее 15 мая года, следующего за отчетным, представляет в Госдуму годовой отчет.

Годовой отчет ЦБ РФ включает: отчет о деятельности Банка России, в том числе перечень мероприятий по реализации единой государственной денежно-кредитной политики (ДКП), проведенных Банком России, и анализ выполнения основных параметров единой государственной ДКП; анализ состояния экономики РФ, в том числе анализ денежного обращения и кредита, финансового рынка РФ, валютного положения и платежного баланса РФ национальной платежной системы; годовую финансовую отчетность Банка России; аудиторское заключение по годовой финансовой отчетности; заключение Счетной палаты.

Годовой отчет ЦБ за 2022 г. еще не опубликован, в прошлом году обсуждение отчета в парламенте прошло 21 апреля.