Минэнерго предложило провести конкурс на строительство новой генерации в Сибири

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Минэнерго предлагает провести конкурс на строительство новой электрогенерации в Сибири. Это следует из сообщения ведомства по итогам рабочей поездки замминистра Павла Сниккарса в Иркутскую область.

Текущий рост электропотребления и нагрузки в целом по объединенной энергосистеме Сибири, по юго-восточной части региона, в том числе Иркутско-Черемховской промзоне, по Забайкалью, Бурятии имеет существенное значение для развития Иркутской области и соседних территорий, приводит Минэнерго слова Сниккарса на прошедшем в рамках поездки совещании.

"Решением задачи по покрытию растущего спроса на энергию может стать проведение конкурса на строительство новой генерации. До июля планируется уточнить необходимый объём мощностей, границы территории, на которой может быть построен новый объект генерации, а затем технические требования конкурса будут представлены на правительственную комиссию", - сказал замминистра.

По словам Сниккарса, для реализации этого проекта необходимо выбрать оптимальный вариант исходя из минимизации сетевого строительства.

Ранее "Системный оператор" в прогнозных материалах проекта схемы и программы развития электроэнергетических систем до 2028 года (СиПР) определил Иркутско-Черемховский и Тулуно-Зиминский районы Иркутской области, Западный, Юго-Восточный и Читинский районы Забайкальского края, а также южную часть Бурятии в числе регионов с прогнозируемым дефицитом мощности.

Для решения проблемы в операторе видят "наиболее целесообразным" строительство новой генерации: не менее 460 МВт в южной части Забайкалья и не менее 230 МВт в южной части Бурятии. На соответствующие объёмы строительства могут быть объявлены конкурсы, следует из материалов "Системного оператора".