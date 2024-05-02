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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:03

На строительство необходимой генерации в Сибири может потребоваться еще 412 млрд рублей

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Строительство необходимой генерации в Сибири может потребовать дополнительные 412 млрд рублей, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.

Речь идет о том, что Минэнерго подготовило новые условия конкурса на строительство 700 МВт в регионе после того, как на первом отборе все необходимые мощности не оказались востребованными. По предложениям ведомства, предельная стоимость строительства может вырасти до 589 тысяч рублей за 1кВт в ценах 2028 года при доходности в 14% годовых. В связи с этим "общая максимальная стоимость" объектов может превысить 412 млрд рублей, отмечает газета.

В качестве альтернативы предлагается привлечение иностранного оборудования, что обойдется дешевле - доходность тогда может составить до 12%, а удельный capex - 375 тысяч рублей за 1 кВт. Общий максимальный объем капзатрат на 700 МВт в таком случае составит около 250 млрд рублей. Минэнерго полагает, что на конкурс удастся привлечь компании из Китая.

Как сообщалось, в марте 2024 года "Системный оператор" отобрал проекты ТГК-14 и "Байкальской энергетической компании" общей мощностью 525 МВт для строительства новой генерации в Сибири. Непокрытый дефицит остался в размере 700 МВт.

Министр энергетики Николай Шульгинов сообщал журналистам, что ведомство рассчитывает в июне 2024 года провести конкурсы на строительство новой генерации на юге России и в Сибири. "Мы спешим выносить эти вопросы на правкомиссию. Сам конкурс в Сибири, мы думаем, что это будет июнь. На юге - то же самое", - заявил он. Ведомство уточнило параметры отборов. "Параметры уже понимаем, пересмотрели их в части стоимости оборудования", - говорил Шульгинов.

В утвержденной ранее Минэнерго схеме и программе развития электроэнергетических систем (СиПР) на 2024-2029 годы были определены три региона, где потребуется строительство новой генерации на фоне энергодефицита. Это юго-западная часть ОЭС Сибири (около 1,23 ГВт), ОЭС Востока - 1,35 ГВт с потенциальным увеличением до 1,94 ГВт и юго-западная часть ОЭС Юга с дефицитом 857 МВт (с потенциальным увеличением до 1,29 ГВт).

Минэнерго Николай Шульгинов Системный оператор Китай Сибирь
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