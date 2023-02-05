Минобороны РФ заявило о занятых российскими войсками выгодных рубежах на донецком направлении

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Российские войска наступают на донецком и красно-лиманском направлениях, активно действуют на южно-донецком и запорожском направлениях, сообщил официальный представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков на брифинге в воскресенье.

"На донецком направлении в ходе наступательных действий подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Ракетными войсками и артиллерией группировки нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 110-й механизированной, 35-й и 36-й бригад морской пехоты ВСУ, а также 118-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Спорное, Авдеевка и Красногоровка Донецкой народной республики (ДНР)", - сказал Конашенков.

По его словам, здесь за сутки уничтожено более 115 украинских военнослужащих, три боевые машины пехоты, четыре автомобиля, а также гаубица Д-20 и гаубица Д-30 в районах населенных пунктов Яснобродовка и Победа (ДНР).

Конашенков также сообщил о развитии наступления на красно-лиманском направлении и активных действиях российских войск на южно-донецком и запорожском направлениях.

"На купянском направлении огнем артиллерии "Западной" группировки войск нанесено огневое поражение подразделениям 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка, Берестовое Харьковской области и Новоселовское Луганской народной республики", - сказал Конашенков.

"Кроме того, в районах населенных пунктов Гряниковка, Лиман Первый, Котляровка Харьковской области, а также лес Попов в Луганской народной республике пресечена деятельность шести диверсионно-разведывательных групп ВСУ. Уничтожено до 35 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина и два автомобиля", - сообщил официальный представитель Минобороны России.

На красно-лиманском направлении, по его данным, "в результате огня артиллерии и успешных наступательных действий подразделений группировки войск "Центр" нанесено поражение подразделениям 25-й воздушно-десантной, 71-й егерской, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 27-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Новосадовое, Ямполовка Донецкой народной республики, Стельмаховка, Червоная Диброва Луганской народной республики, а также Серебрянского лесничества".

"Потери противника за сутки на данном направлении составили свыше 120 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты и три боевые бронированные машины", - сообщил Конашенков.

"На южно-донецком и запорожском направлениях в результате огня артиллерии и активных действий подразделений группировки войск "Восток" за сутки уничтожено более 130 украинских военнослужащих 72-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Угледар Донецкой народной республики и 110-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Новодаровка Запорожской области", - сообщил Конашенков.

"Кроме того, на данных направлениях уничтожены два танка, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины, два автомобиля, самоходная гаубица "Гвоздика", а также гаубицы Д-30 и Д-20 в районах населенных пунктов Гуляй Поле Запорожской области и Водяное Донецкой народной республики", - сказал Конашенков.

По его словам, "на Херсонском направлении в ходе контрбатарейной борьбы уничтожены гаубица Д-30 и самоходная гаубица "Акация" в районах населенных пунктов Качкаровка и Днепровское Херсонской области".

Российские военные уничтожили склад артиллерийских боеприпасов ВСУ в районе Угледара, заявил официальный представитель Минобороны РФ.

"Ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации за сутки нанесено поражение 111 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 142 районах", - сказал Конашенков.

По его словам, российскими средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотника в ДНР и Херсонской области. Конашенков также сообщил, что "за сутки сбито 11 реактивных снарядов систем залпового огня "Ураган" и HIMARS в районах населенных пунктов Волноваха Донецкой народной республики и Токмак Запорожской области".

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 382 самолета, 206 вертолетов, 3023 беспилотных летательных аппарата, 403 зенитных ракетных комплекса, 7750 танков и других боевых бронированных машин, 1007 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4003 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 8272 единицы специальной военной автомобильной техники", - сообщил представитель Минобороны РФ.