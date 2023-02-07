Минздрав РФ подготовил законопроект об охране здоровья жителей новых регионов

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Минздрав России подготовил проект федерального закона, который позволит защитить права граждан из четырех новых регионов страны на лечение и лекарственное обеспечение, сообщил первый заместитель министра здравоохранения РФ Виктор Фисенко.

"Представленный законопроект позволит интегрировать нормативно-правовую базу новых субъектов в нормативно-правовую базу РФ, минимизировать убытки медицинских организаций и других субъектов обращения лекарственных препаратов и медицинских изделий, а также осуществить охрану здоровья граждан и обеспечить их право на получение лекарственной помощи, обеспечения и обеспечение медицинскими изделиями", - сказал Фисенко на пленарном заседании Госдумы во вторник.

По его словам, законопроект затрагивает вопросы, связанные с особенностями правового регулирования в сферах охраны здоровья, обязательного медицинского страхования, обращения медицинских изделий и лекарственных средств на новых территориях.

Фисенко уточнил, что законопроект был разработан с учетом мнений властей новых регионов и одобрен ими.