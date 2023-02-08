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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:14

Путин проведет Совет по науке и образованию и вручит премии молодым ученым

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - В День российской науки, 8 февраля, президент РФ Владимир Путин вручит в Кремле премии президента России в области науки и инноваций за 2022 год молодым ученым и проведет заседание Совета по науке и образованию, сообщает пресс-служба Кремля.

"Основной вопрос повестки дня Совета по науке и образованию, который пройдет в режиме видеоконференции, - реализация стратегических инициатив в научно-технической сфере", - говорится в сообщении.

На заседании с докладами выступят вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, президент Российской академии наук Геннадий Красников и президент НИЦ "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук.

Глава РАН Красников накануне сообщил на заседании президиума академии, что свое выступление на Совете он посвятит роли РАН в формировании госзадания для научных учреждений и работе экспертных советов при органах власти.

В настоящее время правительством РФ реализуются федеральные научно-технические программы в области развития сельского хозяйства, генетических технологий, синхротронно-нейтронных исследований и климатических изменений. Запущен инновационный проект, связанный с созданием единой национальной системы мониторинга климатически активных веществ.

Что касается премий в области науки и инноваций, то, как сообщает пресс-служба, пятеро лауреатов удостоены премии за исследования в области нефтедобычи, океанологии, химического анализа, разработку технологии испытания сложных технических устройств.

Ежегодная премия, присуждаемая молодым учёным, учреждена в 2008 году. Лауреаты награждаются за значительный вклад в развитие отечественной науки, разработку образцов новой техники и технологий, обеспечивающих инновационное развитие экономики и социальной сферы, а также укрепление обороноспособности страны. Размер каждой премии с 2019 года составляет 5 млн рублей.

Владимир Путин Михаил Ковальчук
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