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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:14

РФ отвергает претензии США о якобы несоблюдении Москвой положений ДСНВ

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Российская сторона по дипломатическим канала разъяснила Вашингтону, что отвергает претензии США о якобы несоблюдении Москвой положений Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), заявили в среду в МИД РФ.

"Российская сторона категорически отвергает звучащие от представителей США претензии относительно "несоблюдения" нашей страной положений Договора о СНВ. Подробные официальные разъяснения по данному вопросу были доведены до американской стороны по дипломатическим каналам", - говорится в опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства заявлении.

Там подчеркивается, что Москва не намерена "оставлять без надлежащего ответа враждебные действия США, которые ставят под вопрос актуальность ряда важнейших положений ДСНВ".

МИД РФ США ДСНВ
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