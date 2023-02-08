РФ отвергает претензии США о якобы несоблюдении Москвой положений ДСНВ

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Российская сторона по дипломатическим канала разъяснила Вашингтону, что отвергает претензии США о якобы несоблюдении Москвой положений Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), заявили в среду в МИД РФ.

"Российская сторона категорически отвергает звучащие от представителей США претензии относительно "несоблюдения" нашей страной положений Договора о СНВ. Подробные официальные разъяснения по данному вопросу были доведены до американской стороны по дипломатическим каналам", - говорится в опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства заявлении.

Там подчеркивается, что Москва не намерена "оставлять без надлежащего ответа враждебные действия США, которые ставят под вопрос актуальность ряда важнейших положений ДСНВ".