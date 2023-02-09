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Дума запретила аудиторам владеть бумагами проверяемых ими крупных компаний

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении законопроект №560573-7 о запрете аудиторам владеть ценными бумагами крупных компаний, которые они должны проверять.

В нем говорится, что аудиторы не должны оказывать услуги, если у руководителя или участника аудиторской группы либо у их близких родственников есть финансовые инструменты потенциального клиента, либо упомянутые лица являются выгодоприобретателями по таким финансовым инструментам.

Ограничение будет действовать в отношении финансовых инструментов общественно-значимых организаций, к которым относятся публичные акционерные общества, кредитные и страховые организации, профессиональные участники рынка ценных бумаг, госкорпорации и компании с долей государства от 25%.

По действующим нормам, аудиторские организации не могут оказывать услуги лицам, которые являются их кредиторами, поручились за них или оказывают им услуги страхования. Закон дополнительно вводит новые ограничения. Во-первых, это правило распространяется на подконтрольные структуры заказчиков. Во-вторых, поправки предусматривают, что аудиторы не могут брать клиентов, перед которыми имеют другие денежные и неденежные обязательства, если их сумма превышает 10% балансовой стоимости активов аудиторской организации.

Госдума
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