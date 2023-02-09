Правительство рассмотрит поправки о включении продуктов публичных IT-компаний в Реестр ПО

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Правительство рассмотрит законопроект о поддержке IT-индустрии, который вносит изменения в закон об информации (149-ФЗ), уточняя правила пополнения Реестра российского программного обеспечения, заявил на заседании премьер-министр Михаил Мишустин.

По его словам законопроект разрешает включать в Реестр ПО продукты IT-компаний, акции которых торгуются на российской бирже, а также разработки госорганов и госкорпораций, которые предназначены исключительно для внутреннего использования.

В конце января этот законопроект одобрила правкомиссия по законопроектной деятельности.

В случае принятия этих поправок из действующего закона будет исключена норма, по которой для включения в реестр отечественного ПО доля участия российских лиц в компании-правообладателе софта должна быть более 50%. Эта норма не позволяет российским АО, существенная доля акций которых находится в свободном обращении (в том числе, на российских биржах), считаться разработчиками российского ПО.

Вместо этой нормы в законе предлагается заменить понятие "участие" на "контроль". То есть, согласно законопроекту, в реестр сможет быть включено ПО, если его правообладателем является компания, контроль в которой прямо или косвенно осуществляется со стороны одного или нескольких лиц - государства, региона России, российского гражданина, либо контролируемых ими совместно или по отдельности лиц или структур без образования юрлица. При этом российской контролируемой компанией будет признаваться компания, в которой суммарная доля прямого или косвенного участия российских лиц составляет более 50% голосов от общего количества голосов в такой организации, или решения которой лицо имеет право определять в силу участия в подконтрольной организации и (или) на основании договоров доверительного управления имуществом, поручения, акционерного или иного соглашения.

Законопроект также предусматривает включение в Реестр российского софта программных решений, разработанных органами власти, госкорпорациями, российскими коммерческими и некоммерческими организациями, и не предназначенных для продажи третьим лицам.

Аналогичные требования будут распространяться на разработчиков программно-аппаратных комплексов (ПАК) для включения в реестр.

"Организации, которые занимаются их продажей, созданием, внедрением и обслуживанием, получат право на ряд преференций, - сказал Мишустин. - В том числе, что очень важно, на обнуление налога на прибыль и снижение страховых взносов за сотрудников".

Он добавил, что принятие законопроекта позволит увеличить число программ в реестре и защитить внутренний IT-рынок и российских разработчиков.

Минцифры в середине 2022 года заявляло о необходимости изменения критерия, по которому в реестр могут включаться только продукты компаний с долей российского участия более 50%, потому что есть много российских компаний, где эта доля ниже, но при этом их фактически контролируют граждане России.

Программным продуктам, включенным в Реестр российского ПО, предоставляются различные преференции при закупках госзаказчиков и госкомпаний. Кроме того, разработчики таких продуктов имеют налоговые льготы.