Пять человек задержали в Запорожской области по подозрению в рейдерстве и похищениях

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов пресекли в Запорожской области деятельность группы, которая подозревается в рейдерских захватах и похищениях, сообщил журналистам в пятницу представитель спецслужб.

"Пресечена деятельность этнической организованной преступной группы, действующей на территории региона. Установлено, что члены группировки специализировались на рейдерских захватах зданий и сооружений, разбойных нападениях, вымогательствах, похищениях людей, совершаемых в отношении представителей малого и среднего бизнеса (преимущественно владельцев фермерских хозяйств)", - сказал он.

В частности, задержаны главарь группировки, а также четыре ее активных участника. Против них УФСБ России по Крыму и Севастополю возбудило уголовное дело по статьям о незаконном обороте оружия. Суд отправил подозреваемых под стражу.

По данным спецслужб, группа активизировалась после начала спецоперации. Участники были вооружены, у них изъяли РПГ, гранаты, огнестрельное оружие и различные боеприпасы.