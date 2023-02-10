Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:43

Энергоблок №3 Ростовской АЭС выведен на полную мощность после ремонта

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Энергоблок №3 Ростовской АЭС выведен на 100%-й уровень мощности после завершения планово-предупредительного ремонта, сообщило управление информации и общественных связей атомной станции.

"9 февраля 2023 года в 22:58 мск энергоблок №3 Ростовской АЭС включен в сеть после завершения планово-предупредительного ремонта. 10 февраля в 06:00 реакторная установка выведена на уровень мощности 100%", - говорится в пресс-релизе.

В ходе проведения работ на энергоблоке №3 был выполнен капитальный ремонт с полной выгрузкой тепловыделяющих сборок из активной зоны реактора. Выполнен капремонт реакторной установки и ее основного оборудования, турбогенератора, отремонтировано основное оборудование турбинного отделения и система безопасности.

В пресс-релизе отмечается, что в настоящее время все энергоблоки Ростовской АЭС работают на номинальном уровне мощности.

Ранее сообщалось, что энергоблок №3 был остановлен для проведения планово-предупредительного ремонта 1 декабря 2022 года.

Ростовская АЭС расположена на берегу Цимлянского водохранилища в 13,5 км от Волгодонска. На станции эксплуатируются реакторы типа ВВЭР-1000 с установленной мощностью 1 ГВт. Энергоблок №1 введен в промышленную эксплуатацию в 2001 году, №2 – в 2010 году, №3 – в 2015 году, №4 – в 2018 году.

Ростовская АЭС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Банк России дал "ястребиный" сигнал по ставке

Минцифры заплатит до 1 млн рублей за обнаружение уязвимостей на "Госуслугах" и в ЕСИА

Путин 21 февраля обратится с Посланием к Федеральному Собранию

Врио главы Федеральной таможенной службы стал Руслан Давыдов

Врио главы Федеральной таможенной службы стал Руслан Давыдов
Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала

Суд приговорил экс-губернатора Фургала к 22 годам колонии по делу об убийствах

Суд приговорил экс-губернатора Фургала к 22 годам колонии по делу об убийствах

FT сообщила о росте запасов российских металлов на складах LME

FT сообщила о росте запасов российских металлов на складах LME

Пять человек задержали в Запорожской области по подозрению в рейдерстве и похищениях

Global Ports решила провести редомициляцию в Россию

Global Ports решила провести редомициляцию в Россию

Global Ports планирует делистинг с LSE c 10 апреля

Землетрясение в Турции и Сирии

Спасатели МЧС обнаружили в турецкой Антакье тела двух россиян

Спасатели МЧС обнаружили в турецкой Антакье тела двух россиян
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });