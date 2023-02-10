Энергоблок №3 Ростовской АЭС выведен на полную мощность после ремонта

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Энергоблок №3 Ростовской АЭС выведен на 100%-й уровень мощности после завершения планово-предупредительного ремонта, сообщило управление информации и общественных связей атомной станции.

"9 февраля 2023 года в 22:58 мск энергоблок №3 Ростовской АЭС включен в сеть после завершения планово-предупредительного ремонта. 10 февраля в 06:00 реакторная установка выведена на уровень мощности 100%", - говорится в пресс-релизе.

В ходе проведения работ на энергоблоке №3 был выполнен капитальный ремонт с полной выгрузкой тепловыделяющих сборок из активной зоны реактора. Выполнен капремонт реакторной установки и ее основного оборудования, турбогенератора, отремонтировано основное оборудование турбинного отделения и система безопасности.

В пресс-релизе отмечается, что в настоящее время все энергоблоки Ростовской АЭС работают на номинальном уровне мощности.

Ранее сообщалось, что энергоблок №3 был остановлен для проведения планово-предупредительного ремонта 1 декабря 2022 года.

Ростовская АЭС расположена на берегу Цимлянского водохранилища в 13,5 км от Волгодонска. На станции эксплуатируются реакторы типа ВВЭР-1000 с установленной мощностью 1 ГВт. Энергоблок №1 введен в промышленную эксплуатацию в 2001 году, №2 – в 2010 году, №3 – в 2015 году, №4 – в 2018 году.