В МГИМО сообщили, что совместные магистерские программы со странами Европы сейчас не работают

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Количество иностранных студентов в МГИМО практически не сократилось, но магистерские программы с европейскими странами прекратились полностью, сообщил ректор вуза Анатолий Торкунов в интервью телеканалу Россия 24 (ВГТРК).

"Было почти 40 совместных магистерских программ с европейскими странами, сегодня эти программы не работают, хотя обмены сохраняются", - сказал Торкунов, отвечая на вопрос о том, как повлияли санкции на международное сотрудничество университета.

При этом количество иностранных студентов практически не сократилось, добавил ректор.

"Обычно иностранные студенты составляют 15-17 % от общего числа", - сообщил Торкунов. Он выразил надежду, что эта цифра и дальше будет сохраняться.

Кроме того, в этом году открывается группа языков центрально-азиатских стран. "Будет целая большая группа ребят, которые будут заниматься центрально-азиатскими странами", - сказал Торкунов.

В этом году, по словам ректора МГИМО, вновь открываются языки, которые не преподавались там с 90-х годов: кхмерский и бирманский языки.