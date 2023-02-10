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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:43

Путин прибыл в Архангельскую область

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин в пятницу прибыл в Архангельскую область.

Он начнет рабочую программу с посещения Устьянского лесопромышленного комплекса. В частности, глава государства осмотрит лесопильный цех и семеноводческий центр, а также ознакомится с информационными стендами о группе компаний (ГК) "УЛК".

После этого Путин проведет по видеоконференцсвязи совещание по вопросам развития отрасли.

О необходимости собрать отдельное совещание, посвященное ситуации в лесопромышленном комплексе, президент сказал в середине января.

На встрече с экономическим блоком правительства Путин отмечал, что ситуация в лесной промышленности остается непростой: по итогам ноября обработка древесины и производству продукции из дерева снизились на 21,4%. При этом, по словам президента, в особо уязвимом положении оказались предприятия на северо-западе России.

В рабочей программе главы государства также есть встреча с губернатором Архангельской области Александром Цыбульским.

Владимир Путин Архангельская область
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