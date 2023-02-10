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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:52

Минстрой заявил об активизации внедрения котельных на биотопливе

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Минстрой России начнет активную работу в части применения котельных на биотопливе, сообщил в пятницу глава ведомства Ирек Файзуллин.

"Еще один момент, на котором хотел остановиться, это перевод котельных на биотопливо, так называемые пеллеты. Конечно, сегодня в этом направлении есть необходимость активно поработать. (...) Ресурс доступный, производств уже отмечено достаточно. Поэтому здесь мы тоже в активном режиме начнем работать", - сказал Файзуллин на совещании по развитию лесопромышленной отрасли у президента РФ Владимира Путина.

Он добавил, что надо применить долгосрочные тарифы на тепловую энергию и заключить долгосрочные договоры на поставку биотоплива. Министр отметил, что в этом случае есть возможность регулировать стоимость гигакалорий для обеспечения стабильности в этом направлении.

"Пока пилоты с Минпромторгом продумали по применению таких котельных", - заключил Файзуллин.

Летом прошлого года сообщалось, что в Минстрое считают возможным выделять инфраструктурные кредиты субъектам на такую модернизацию котельных. Использование спрессованных отходов от лесной продукции экономнее на 20-30% обычных угля и мазута.

Однако затраты, необходимые для перевода угольной котельной на древесное биотопливо (пеллеты, щепу), сопоставимы со стоимостью строительства новой котельной, отмечали эксперты.

Минстрой
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