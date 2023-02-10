РЖД предложили в 17 раз поднять штрафы за непредъявление грузов к перевозке

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - ОАО "Российские железные дороги" предлагает поднять штрафы за непредъявление грузов к перевозке в 17 раз, сообщил на совещании у президента глава РЖД Олег Белозеров. Совещание посвящено развитию лесопромышленной отрасли.

"У нас, если кто-то не предъявил груз, за 1 тонну платится 10 рублей штрафа, вагон 60 тонн - это 600 рублей, практически не влияющие штрафные санкции, поэтому люди предпочитают делать большие заявки", - сообщил Белозеров и добавил, что штрафы не менялись с 1998 года.

По его словам, сейчас обсуждается вопрос на какой объем увеличить этот штраф, обсуждается цифра в пять раз.

"Мы предложили бы его поднять все-таки раз в 17, чтобы действительно, если предъявляешь груз, то постарайся его вывезти. Мы абсолютно уверены, что производители четко бы тогда постарались выполнить свои обязательства. Считаем, что это тоже могло бы систематизировать систему доступа, а так, если заказали и не повезли, то у нас ломаются графики, мы все вместе теряем от того, что не используем наши возможности", - подчеркнул Белозеров.