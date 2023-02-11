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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:07

Автотрап повредил пассажирский самолет в самарском аэропорту

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - В аэропорту Самары автотрап повредил обшивку готовящегося к вылету в Москву самолета, сообщила Приволжская транспортная прокуратура в субботу.

"При подгоне автотрапа к задней двери воздушного судна Боинг-737 (бортовой номер RA-73294), готовящегося к вылету по маршруту Самара - Москва (рейс № 423), произошло повреждение обшивки воздушного судна", - говорится в сообщении. Инцидент произошел около 11:50 по московскому времени.

Самолет отправлен на стоянку для ожидания техников.

На рейс зарегистрировано 160 человек. Сообщалось, что на время ожидания в аэропорту пассажирам авиакомпанией "Победа" будут оказаны услуги, предусмотренные федеральными авиационными правилами.

Причины инцидента устанавливаются.

В связи с инцидентом Куйбышевская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения требований законодательства о безопасной эксплуатации воздушного транспорта и обеспечения прав пассажиров.

Позднее в субботу в пресс-службе самарского аэропорта "Курумоч" сообщили "Интерфаксу", что пассажиры вылетели в 16:36 по местному времени (15:36 по Москве).

Самара Москва Победа
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