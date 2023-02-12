СМИ сообщили о встрече Путина на следующей неделе с лидерами парламентских партий

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе встретится с лидерами парламентских партий, сообщает программа "Москва. Кремль. Путин" ("Россия-1" ВГТРК).

По информации программы, речь пойдет о ситуации в стране и мире, ожидаются важные заявления главы государства.

Кроме того, как ожидается, Путин будет участвовать в мероприятиях в связи с 30-летием "Газпрома".

"Ожидаются мероприятия с участием президента", - говорится в сообщении.

Также на следующей неделе в разгаре будет подготовка послания президента Федеральному Собранию.

У главы государства также запланировано совещание с членами правительства.