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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:59

Беглов назвал Петербург одним из будущих ведущих центров по развитию беспилотников

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Треть производителей беспилотников России выпускают свою продукцию на заводах Петербурга, сообщил губернатор города Александр Беглов в еженедельном радиообращении и добавил, что город станет одним из ведущих центров по реализации нацпроекта по развитию беспилотных систем.

"Санкт-Петербург сосредоточил необходимые силы и средства для решения важнейшей государственной задачи", - заверил он.

По его словам, петербургские вузы работают над созданием необходимой научной базы для развития беспилотных систем.

"В Политехническом университете на днях начал работу Центр управления полетами и беспилотным транспортом. Петербургский университет авиаприборостроения создал единую систему управления беспилотниками на всех высотах, - от космоса до земной поверхности. В ряде других наших вузов активно работают научные лаборатории по модернизации существующих и созданию новых беспилотных летательных аппаратов", - сказал Беглов.

Кроме того, Государственный университет гражданской авиации готовит образовательный модуль для подготовки диспетчеров воздушных аппаратов. Еще два петербургских колледжа работают над подготовкой технических специалистов по беспилотникам.

Губернатор отметил, что необходимо законодательно установить нормы по коридорам и маршрутам движения беспилотных летательных аппаратов, системам распознавания, регламентировать другие технические решения.

"Мы не просто планируем взять в работу все эти задачи. Мы уже занимаемся ими. Представитель правительства Петербурга войдет в комиссию по реализацию нового нацпроекта по развитию беспилотных систем при правительстве России", - сообщил Беглов.

Петербург Александр Беглов
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