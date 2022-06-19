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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:51

В СФ подготовят предложения по развитию гражданской беспилотной авиации

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Сенаторы вместе с экспертами в июне подготовят и направят в Росавиацию пакет предложений по более широкому использованию беспилотников в гражданских сферах, сообщил первый замглавы комитета Совета Федерации по бюджету и финрынкам Сергей Рябухин.

"В Росавиацию я хочу их отправить в июне, до завершения весенней сессии парламента. А уже потом, при получении поддержки в Росавиации, можно будет направлять в Минтранс и Минпромторг", - сказал Рябухин "Интерфаксу".

Рябухин возглавляет подгруппу в Совете Федерации по вопросам развития гражданской авиации.

Накануне Петербургского международного экономического форума он принял участие в дискуссии на эту тему на площадке правительства Санкт-Петербурга.

"Есть группа энтузиастов, разработчиков электронной платформы в РФ, они очень существенно продвинулись в проекте создания безопасного воздушного пространства в городской среде Санкт-Петербурга и других населённых пунктах, который позволяет в полном объеме реализовать возможности беспилотной авиации. Речь идет не только о почтовом сообщении, но и наблюдении за эксплуатацией электрических сетей, газопроводов, нефтепроводов и водопроводов - всего, что связано с инженерной инфраструктурой", - сообщил он.

Кроме того, беспилотники помогают решать проблемы экологии и природоохраны, защиты лесов, могут использоваться и в сфере туризма во время обзорных экскурсий, в кадастрировании.

Коптеры также применяются для отслеживания разгона птичьих стай в аэропортах. Беспилотный минивертолет может вывести из опасной зоны пострадавшего, сказал Рябухин.

По словам сенатора, такие технологии, во-первых, дают колоссальную экономию при расходовании консолидированного бюджета страны, а во-вторых, позволяют решать вопросы безопасности. Нефтяные и энергетические компании уже применяют подобные технологии в своей работе, отметил он.

Для развития гражданской беспилотной авиации необходимо решить ряд задач, в частности, сделать безопасную и надежную радиолокационную систему на территориях, где планируется применение такой техники.

"Например, если говорить о Санкт-Петербурге, то это очень большая территория, и здесь должно быть хотя бы пару десятков локационных станций", - отметил сенатор.

Кроме того, необходимо создавать сервисные центры по обслуживанию этих летательных аппаратов, наладить координацию системы беспилотной авиации с организацией воздушного движения.

Рябухин предположил, что для решения всех этих задач может потребоваться внесение изменений в Воздушный кодекс или правила эксплуатации воздушных судов.

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