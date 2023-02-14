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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:59

Путин примет участие в ежегодном совещании судей

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин во вторник в режиме видеоконференции примет участие в ежегодном совещании судей судов общей юрисдикции, военных и арбитражных судов, посвященном подведению итогов работы судебной системы в 2022 г., а также приоритетным задачам на текущий год, сообщила пресс-служба Кремля.

"На повестке дня - вопросы гражданского судопроизводства, осуществления правосудия по административным делам, современные проблемы применения уголовного и уголовно-процессуального законодательства, практика привлечения судей к дисциплинарной ответственности, а также анализ рассмотрения различных категорий дел военными судами", - информирует пресс-служба.

Владимир Путин
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