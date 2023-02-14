Минстрой в 2023 г. намерен сократить на 13% обязательные процедуры при строительстве

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Минстрой РФ в 2023 году планирует уменьшить список обязательных процедур для проектов в строительстве на 100 позиций для сокращения инвестиционно-строительного цикла. Об этом сообщил замминистра строительства и ЖКХ РФ Сергей Музыченко в рамках расширенного заседания правления Российского союза строителей во вторник.

Заседание прошло в рамках форума "Стратегии ускорения темпов строительства" в Новосибирске во вторник.

"В прошлом году было порядка 989 документов, материалов и сведений. (...) На сегодняшний день перечень сокращен до 751 позиции. (...) Задача текущего года - сокращение еще на 100 позиций, но здесь мы ведем уже предметную работу по сокращению именно мероприятий, которые напрямую будут сокращать инвестиционно-строительный цикл", - сказал Музыченко.

Таким образом, количество обязательных процедур предполагается уменьшить на 13%.

Он отметил, что, в том числе, министерство уже внесло в правительство законопроект по объединению трех экспертиз – экологической экспертизы, историко-культурной и экспертизы проектной документации в единую процедуру.

Согласно утвержденной в ноябре 2022 года стратегии развития строительной отрасли и ЖКХ РФ, инвестиционно-строительный цикл к 2030 году должен сократиться на 30%.