Песков допустил участие Путина в съезде РСПП в марте

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в марте возможно примет по традиции участие в съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"У Путина достаточно регулярно происходит общение с руководителями бизнес-объединений и тех, которые касаются крупнейших работодателей. Постоянно происходит общение с представителями большого, крупного бизнеса - по отдельности он с ними общается, постоянно происходит общение с руководителями предприятий, объединяющих малое и среднее предпринимательство, и так далее. Поэтому этот диалог у президента идет постоянно", - сказал Песков журналистам во вторник.

"Что касается мартовского мероприятия РСПП, вы знаете, что оно происходит раз в год, традиционно президент принимает в нем участие, мы можем надеяться, что и в этом году такое общение состоится".

"Безусловно, это важно, момент текущий достаточно беспрецедентный, и, конечно, повестка дня может быть достаточно обширной", - сказал пресс-секретарь президента.

Отвечая на уточняющий вопрос о возможной тематике общения президента с бизнесом и планируется ли подключать крупный бизнес к обеспечению нужд Вооруженных сил РФ, Песков сказал: "Здесь я ничего пока не могу сказать, это оставлю без комментариев. Если на встрече будут задаваться такие вопросы, то, соответственно, тема будет обсуждаться".

При этом он напомнил, что многие крупные предприниматели активно участвуют в различных программах поддержки Вооруженных сил, жертвуют средства, помогают в восстановлении техники и обеспечении военнослужащих, а также их реабилитации и лечении.