Дума утвердила обращение к парламентам стран мира о военно-биологической деятельности США

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Госдума утвердила постановление об обращении палат Федерального Собрания к парламентам стран мира в связи с военно-биологической деятельностью США.

"Федеральное собрание РФ призывает парламенты стран мира, где действуют подконтрольные США биологические лаборатории, дать правовую и политическую оценку соглашениям, которые их национальные службы здравоохранения заключают с Министерством обороны США", - говорится в тексте обращения, опубликованном в базе данных Госдумы во вторник.

В нем говорится, что "в настоящее время на территориях других государств, по самым приблизительным подсчетам, действует около 400 подконтрольных Вашингтону биологических лабораторий двойного назначения".

Парламентарии заявляют, что отобранные в данных лабораториях "патогены, результаты их первичного изучения и полученные генетические биоматериалы местного населения направляются в США под видом дипломатической почты и без досмотра перевозимого груза".

Постановление было внесено вице-спикером Госдумы Ириной Яровой и комитетом ГД по международным делам.