Пятиэтажка в Новосибирске, где произошел взрыв газа, признана аварийной

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Мэр Новосибирска Анатолий Локоть подписал постановление о признания аварийным и не подлежащим восстановлению дома, где 9 февраля взорвался газ, в результате чего погибли 14 человек, сообщили "Интерфаксу" в мэрии.

"Постановление подписано, дом признан аварийным и не подлежащим восстановлению, что позволит включить его в программу расселения аварийного жилья", - сказал собеседник агентства.

По данным мэрии, с учетом арендаторов в доме проживал 161 человек, часть из них расселена в гостиницу "Северная", пансионаты "Лунный камень" и "Обские зори", а также жилые помещения маневренного фонда.

Часть жильцов дома пока живут у родственников, часть - уехали в другие регионы.

Взрыв бытового газа в новосибирской пятиэтажке произошел утром 9 февраля. После этого начался пожар, частично обрушились два подъезда, в которых располагались не менее 30 квартир. В результате погибли 14 человек.

По данному факту СКР возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). В рамках расследования задержали 45-летнюю Ирину Урбах и 25-летнего Евгения Кавуна. По данным следствия, они, представляясь сотрудниками ООО "Межрегионгаз Сервис", выполняли работы по техническому обслуживанию газовых плит в нескольких квартирах дома. Суд избрал задержанным меру пресечения в виде заключения под стражу до 9 апреля.