В Новосибирске снесут дом, где взорвался газ

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Дом на Линейной улице в Новосибирске, где 9 февраля взорвался газ и погибли 14 человек, будет снесен только после решения всех вопросов, связанных с пострадавшими, заявил мэр города Анатолий Локоть.

"Задача номер один – это помощь пострадавшим (...) Когда все вопросы будут решены, дом будет снесен", - сказал он журналистам в четверг.

Локоть уточнил, что решение о строительстве нового дома на этом месте не принято, как и о дальнейшем использовании этой площадки в целом.

Конструкции оставшихся частей дома очень сильно разрушены, сказал мэр.

Предоставление жилья требует 330 млн рублей – это приобретение аналогичного по стоимости жилья или денежные выплаты, сказал Локоть.

Ранее Локоть подписал постановление о признании аварийным и не подлежащим восстановлению дома, где 9 февраля взорвался газ.

По данным мэрии, с учетом арендаторов в доме проживал 161 человек, всего расселен 41 человек: в гостиницу "Северная" (18 человек), пансионаты "Лунный камень" (9 человек), "Обские зори" (7 человек), а также жилые помещения маневренного фонда (15 человек, им предоставлено семь квартир).

Часть жильцов дома пока живут у родственников, часть – уехали в другие регионы.

Выплачено из городского бюджета по 100 тыс. рублей на каждую квартиру, по 32 тыс. рублей на каждого жильца на неотложные нужды.

Взрыв бытового газа в новосибирской пятиэтажке произошел утром 9 февраля. После этого начался пожар, частично обрушились два подъезда, в которых располагались не менее 30 квартир. В результате погибли 14 человек.

По данному факту СКР возбудил уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). В рамках расследования задержали 45-летнюю Ирину Урбах и 25-летнего Евгения Кавуна. По данным следствия, они, представляясь сотрудниками ООО "Межрегионгаз Сервис", выполняли работы по техническому обслуживанию газовых плит в нескольких квартирах дома. Суд избрал задержанным меру пресечения в виде заключения под стражу до 9 апреля.