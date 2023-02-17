Суд признал польскую Carbon Trading кредитором российской компании

Против этого возражала ФНС, ссылаясь на "недружественность" Польши

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Ростовской области включил требования польской Carbon Trading Sp.zoo.o на сумму 264,6 млн рублей в реестр кредиторов ООО "Интер-Уголь" (Ростов-на-Дону), говорится в определении на сайте суда. При этом суд отклонил возражения Федеральной налоговой службы.

216,3 млн рублей приходится на основной долг, 48,3 млн рублей - на неустойку.

Задолженность, согласно материалам дела, возникла из-за того, российская компания не полностью выполнила обязательства по поставке угля. "Интер-Уголь" получил от заявителя предоплату за поставку каменного угля в размере $20,7 млн, но обязательства по контракту от 24 сентября 2015 года не выполнил в полном объеме, товар был поставлен на сумму $17,5 млн. Факт поставки подтвержден копиями таможенных деклараций.

ФНС возражала против включения в реестр требований Carbon Trading по двум причинам.

Во-первых, служба заявляла об аффилированности кредитора и должника, которая была установлена в рамках других судебных разбирательств. Формальных связей владения между компаниями, судя по материалам дела, обнаружено не было, но суды обратили внимание на то, что Владимир Носов, выступавший посредником при заключении контракта, был указан как брат в профиле гендиректора и владельца "Интер-Угля" Владимира Лемешко на odnoklassniki.ru еще в 2014 году. На допросах Лемешко говорил во время допросов, что его познакомили с Носовым в 2015 году, отмечается в судебных документах.

Однако суд в принципе отклонил довод о том, что аффилированность может быть основанием для отклонения заявления Carbon Trading. Действующее законодательство о банкротстве не содержит положений, по которым аффилированность является самостоятельным основанием для отказа во включении в реестр требований кредиторов, напомнил суд.

Во-вторых, ФНС, ссылаясь на указ президента от 28 февраля 2022 года "О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями США и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций", указала "на недопустимость включения в реестр требований кредитора", говорится в материалах дела.

Суд этот довод также отклонил. Прежде всего он отметил, что "правосудие в арбитражных судах осуществляется на началах равенства всех организаций перед законом и судом независимо от подчиненности, места нахождения и других обстоятельств". Поэтому "само по себе указанное уполномоченным органом обстоятельство", то есть регистрация Carbon Trading в Польше, "не может нивелировать нарушение прав" этой компании в качестве кредитора.

Что касается упомянутого указа президента, то его издание, по мнению суда, не имеет значения, так как заявление о включении требований Carbon Trading в реестр было подано 25 октября 2021 года - за четыре месяца до принятия указа.

"Таким образом, кредитор не преследовал цель причинения вреда должнику, действовал в рамках действующего на тот момент законодательства. Сведений о совершении кредитором недружественных действий в отношении РФ уполномоченный орган не приводит", - говорится в определении суда.

ООО "Интер-Уголь" зарегистрировано в Ростове-на-Дону в феврале 2015 года, за семь месяцев до подписания контракта с Carbon Trading. Свою деятельность, судя по данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", компания свернула в 2018 году, годом ранее показав выручку в 2,17 млрд рублей и чистую прибыль в 12,9 млн рублей. На конец 2021 года непокрытый убыток составлял 390,45 млн рублей.

Заявление о признании "Интер-Угля" банкротом ФНС (в лице инспекции по Октябрьскому району Ростова-на-Дону) подала в суд в июне 2021 года из-за долга в 402,7 млн рублей. Эта задолженность образовалась в результате неуплаты компанией НДС на 229,9 млн рублей, начисления 104,9 млн рублей пени и штрафов в размере 67,7 млн рублей.

В сентябре 2021 года "Интер-Уголь" был признан банкротом, открыто конкурсное производство. Согласно информации Единого федерального реестра сведений о банкротстве ("Федресурс"), единственное имущество, обнаруженное у компании при инвентаризации в декабре 2021 года, - 17,9 млн рублей на счету в Сбербанке.