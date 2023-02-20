Суд признал германскую KHS GmbH кредитором российского производителя пива

Против этого возражала ФНС, ссылаясь на "недружественность" Германии

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Самарской области включил требования германского поставщика промышленного оборудования KHS GmbH к ульяновскому производителю пива ООО "Завод "Трехсосенский"" в реестр его кредиторов, отклонив возражения Федеральной налоговой службы. Об этом говорится в решении суда.

В реестр включена задолженность пивзавода за поставку оборудования в размере 298,5 тысячи евро, что эквивалентно 20,417 млн рублей.

Как говорится в материалах дела, договор на поставку оборудования KHS и завод "Трехсосенский" заключили в 2013 году. Выполнение своих обязательств по контракту общей стоимостью с учетом корректировок 7,966 млн евро поставщик подтвердил в декабре 2019 года актом сдачи-приемки оборудования.

ФНС возражала против включения в реестр требований KHS, ссылаясь на то, что эта компания - нерезидент и зарегистрирована в Германии, включенной распоряжением правительства в список "недружественных" государств. Служба отметила, что с 1 марта 2022 года запрещено предоставление резидентами таким нерезидентам валюты по договорам.

Суд, отклоняя доводы ФНС, исходил из того, что нормы действующего законодательства в настоящее время не предусматривают такого основания для отказа во включении в реестр требований кредиторов должника, как принадлежность кредитора к другой стране.

Сама ФНС может стать крупнейшим кредитором завода "Трехсосенский" с требованием около 7 млрд рублей. Оно уже заявлено в рамках дела о банкротстве, но его рассмотрение приостановлено до вступления в законную силу акта налоговой проверки. Налоговая служба за 2017-2018 годы доначислила предприятию недоимку по акцизам, НДС, налогу на прибыль организаций, пивзавод оспорил акт налоговой проверки в суде, решение до настоящего времени не принято.

Завод "Трехсосенский" в 2019 году инициировал собственное банкротство, в октябре 2022 года был признан банкротом. При этом по итогам 2019 года это предприятие стало крупнейшим налогоплательщиком в Ульяновской области, на его долю пришлось более 10% налоговых и неналоговых доходов областного бюджета, отмечало рейтинговое агентство "Эксперт РА".

Завод "Трехсосенский" входит в состав группы, бенефициарами которой является бывший депутат Самарской губернской думы и Законодательного собрания Ульяновской области Михаил Родионов и Лилия Родионова. Ее производственные активы находятся в Ульяновской области - пивоваренные заводы в Ульяновске и Димитровграде. ООО "Завод "Трехсосенский" и ООО "Трехсосенский", зарегистрированы в Самаре. В 2021 году выручка первой из этих организаций составила 8,7 млрд рублей, чистая прибыль - 12,5 млн рублей; вторая получила выручку 25,6 млрд рублей, чистую прибыль - 8,7 млн рублей.

Претензии ФНС к предприятиям группы впервые возникли еще в 2015 году. Также сообщалось, что Родионов, который стал фигурантом уголовного дела о неуплате налогов в особо крупном размере, в 2017 году перечислил в бюджет 1,4 млрд рублей, погасив свои долги.