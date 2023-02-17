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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:54

Что произошло за день: пятница, 17 февраля

Планы Минфина по дополнительному сбору, эксперимент для владельцев электромобилей, штраф для блогера Евгения Савина за дискредитацию армии

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Минфин РФ рассчитывает получить порядка 300 млрд рублей с помощью дополнительного сбора с крупного бизнеса из прибыли за 2021-2022 годы. Для этого будут подготовлены поправки к налоговому законодательству. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что предлагаемый взнос является добровольным, но заявил, что каждая сторона должна отдавать себе отчет "в тех реалиях, в которых мы сейчас живем, и тех потребностях, которые сейчас существуют у страны".

- Uniper потерял контроль над "Юнипро", говорится в отчете германского энергохолдинга. Продажа "Юнипро" остается под вопросом, так как компания не получила необходимое для этого разрешение президента РФ.

- Банк России хочет ввести надбавки к коэффициентам риска по кредитам на жилье, приобретаемое по договору участия в долевом строительстве, в том числе в течение года после его ввода в эксплуатацию.

- Командующим войсками ЦВО назначен генерал Андрей Мордвичев. По официальным данным, ранее войсками ЦВО командовал генерал-полковник Александр Лапин.

- ЦБ рассматривает возможность увеличения лимита бесплатных переводов между физлицами в СБП, сообщила журналистам первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова. Сейчас лимит составляет 100 тысяч рублей в месяц.

- Владельцы электромобилей смогут бесплатно ездить по платным трассам с 1 марта в рамках эксперимента, который продлится до конца года.

- Блогер и экс-футболист Евгений Савин оштрафован на 50 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ. В мае 2022 года стало известно, что Савин уехал за границу.

- Пригородные электрички не будут останавливаться на Рижском вокзале с 1 марта и до начала осени 2023 года. Поезда диаметра D2 и дальнего пригорода Рижского направления будут следовать далее в сторону Курского вокзала, часть маршрутов укорочена до станции Стрешнево.

- Даниил Медведев победил канадца Феликса Оже-Альяссима и вышел в полуфинал турнира в Роттердаме. Следующим соперником Медведева будет болгарин Григор Димитров.

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