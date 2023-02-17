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ЦБ РФ хочет ввести надбавки к коэффициентам риска по кредитам на первичное жилье

ЦБ РФ хочет ввести надбавки к коэффициентам риска по кредитам на первичное жилье
Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Ужесточение регулирования высокорисковой ипотеки продолжается: Банк России хочет ввести надбавки к коэффициентам риска по кредитам на жилье, приобретаемое по договору участия в долевом строительстве, в том числе в течение года после его ввода в эксплуатацию.

ЦБ в пятницу опубликовал проект новой редакции нормативного акта, регулирующего макропруденциальные надбавки и расчет показателя долговой нагрузки (ПДН).

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Проект также корректирует отдельные нормы, связанные с ипотекой. В частности, предлагается ограничить рискованные практики ипотечного кредитования, предполагающие завышение стоимости жилья на первичном рынке. Кредитные организации будут обязаны применять надбавки к коэффициентам риска в отношении кредитов на жилье, приобретаемое по договору участия в долевом строительстве, в том числе в течение года после его ввода в эксплуатацию.

ЦБ также уточнил условия, при которых не применяются надбавки к коэффициентам риска в отношении ипотечных кредитов, выданных по программам господдержки: действующий критерий (ПДН не более 60%) дополнен требованием о минимальном размере первоначального взноса (не менее 30%). Также установлен закрытый перечень государственных программ.

Банк России ждет комментарии и предложения банковского сообщества до 10 марта 2023 года.

ЦБ РФ
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