Владельцы электромобилей смогут бесплатно ездить по платным трассам с 1 марта

Фото: Сергей Шахиджанян/ТАСС

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Правительство РФ предоставило право бесплатного проезда по платным федеральным трассам для владельцев электромобилей, эксперимент стартует с 1 марта и продлится до конца 2023 года, сообщает в пятницу пресс-служба Минэкономразвития России.

Механизм подготовлен Минэкономразвития и госкомпанией "Автодор". Право бесплатного проезда будет предоставляться владельцам электромобилей как зарубежного, так и отечественного производства, отмечается в сообщении.

Владельцы электромобилей смогут бесплатно проехать по автомобильным дорогам М-1 "Беларусь" (включая "Обход Одинцова"), М-3 "Украина", М-4 "Дон", М-11 "Нева", М-12 Москва - Нижний Новгород - Казань, Центральной кольцевой автомобильной дороге (ЦКАД).

Как пояснил заместитель министра экономического развития Максим Колесников, процитированный в сообщении, для получения права бесплатного проезда необходимо обратиться в офис поддержки пользователей ООО "Автодор – Платные Дороги". Также нужно предъявить документы, подтверждающие, что электромобиль оснащен исключительно электрическим двигателем, и предоставить транспондер T-pass (электронное средство регистрации проезда, выпущенное ООО "Автодор – Платные Дороги"). "В случае отсутствия такого транспондера его можно приобрести или взять в аренду", - сказал Колесников.

"При нарушении правил акции с лицевого счета пользователя будет списана полная стоимость проезда, а его транспондер будет отключен от акции без возможности повторного участия для указанного пользователя", - пояснил заместитель председателя правления "Автодора" Константин Макиев.

Данный эксперимент проводится в рамках Концепции по развитию производства и использования электрического автомобильного транспорта в РФ на период до 2030 года. Эта концепция была утверждена правительством РФ в августе 2021 года. Как сообщал тогда премьер-министр Михаил Мишустин, данный документ "касается практически всех категорий автомобилей, от легковых и автобусов до больших тягачей, и определяет ключевые задачи в этой сфере, среди которых стимулирование спроса, в том числе через льготное кредитование и разработку комплексных городских программ".

Согласно концепции, к 2030 году планируется производить электромобили в количестве не менее 10% от общего объема производства транспортных средств в России и ввести в эксплуатацию более 25 тысяч быстрых зарядных станций, сообщает Минэкономразвития РФ.